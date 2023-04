Migranti, i dati del 2022: 2.539 sbarchi per 105mila persone

2022: 2.539 sbarchi per 105mila migranti irregolari. Dal primo gennaio al trentuno dicembre. In Italia. È quanto emerso dai dati diffusi dalla Polizia di Stato in occasione del 171esimo anniversario del Corpo.

Numeri in forte aumento dal 2020

Dai dati suddetti si evince che, dopo una significativa diminuzione della pressione migratoria irregolare dal 2017 al 2019, la stessa ha invertito di nuovo la tendenza e dal 2020 al 2022, facendo registrare un forte aumento. Rispetto al 2021 (67.477 migranti a seguito di 1.718 eventi di sbarco), lo scorso anno si è registrato un incremento del +55,80%, con il picco massimo avuto nel mese di agosto: 16.816 migranti (542.45 sbarcati al giorno in media). Il flusso migratorio più massiccio proviene dalla Libia (53.310), seguita da Tunisia (32.371), Turchia (16.205), Libano (1.603), Algeria (1.389), Siria (243), Grecia (6) e Cipro (4).

Dove vanno i migranti una volta sbarcati?

Le regioni maggiormente interessate dallo stanziamento dei migranti sbarcati irregolarmente nel 2022 sono state la Sicilia (con 79.016 sbarcati) e la Calabria (con 18.100). Le altre regioni oggetto di sbarchi di migranti sono state la Puglia (4.908), la Sardegna (2.103), la Campania (641), la Toscana (250) e l’Emilia Romagna (113).

Secondo i dati della Polizia di Stato aggiornati allo scorso febbraio, sono inoltre 4.676.719 gli stranieri regolari in Italia. Nel 2022 i permessi di soggiorno rilasciati sono stati in totale 1.570.183, l’11% in più rispetto al 2021 (1.407.234).