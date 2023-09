La segretaria del Partito democratico Elly Schlein torna a parlare della spinosa questione migranti e lo fa giudicando l’operato dell’attuale governo italiano. Schlein, in particolare, lancia una nuova stoccata al presidente del consiglio dei Ministri Giorgia Meloni rea, secondo il suo punto di vista di “Aver scelto gli amici sbagliati in Europa.”

Migranti, Schlein attacca Meloni: le dichiarazioni

Elly Schlein è stata intervistata da ‘Fanpage.it’ e tra i tanti temi toccati, si è soffermata anche su quello che attualmente sta più facendo parlare in Italia: i migranti. Secondo la segretaria del Partito democratico, il primo anno di governo Meloni non può dirsi positivo, in primo luogo per i danni che avrebbe creato al tessuto sociale: “Lo ha fatto in primis con un decreto migranti che ha segnato il fallimento delle politiche della destra sull’immigrazione, ha reso più difficile salvare le vite in mare e anche ha smantellato l’accoglienza diffusa, che è l’unica buona accoglienza che garantisce inclusione sociale e che non lascia da soli i territori.”

Migranti, Schlein attacca Meloni: l’emergenza sbarchi

La situazione a Lampedusa è in continuo peggioramento e quasi ogni giorno decine di barchini attraccano sull’isola mandando l’hotspot di Contrada Imbriacola sempre più al collasso. “Ci batteremo contro le proposte del governo sull’immigrazione. Chi entra in Italia entra in Europa. Sono passati dieci anni ormai dalla strage di Lampedusa, con centinaia di morti nel Mediterraneo, ma purtroppo non è cambiato quasi niente“ – afferma ancora Schlein – “Non è cambiato quasi niente perché la destra di questo Paese ha messo la firma sulle leggi che hanno creato il caos, che hanno creato irregolarità, e che hanno lasciato più sola l’Italia nell’accoglienza. Mi riferisco al regolamento di Dublino, che a livello europeo è la madre di tutte le ipocrisie perché blocca centinaia di migliaia di richiedenti asilo nel primo Paese dove riescono ad arrivare.”

Migranti, Schlein attacca Meloni: le soluzioni

Elly Schlein ha concluso la sua intervista proponendo qualche soluzione per risolvere almeno in parte questo problema: “Bisogna riformare quel regolamento ed è una battaglia che il Partito Democratico ha sempre fatto in solitudine, perché le altre forze politiche del Paese non l’hanno fatta insieme a noi. Bisognerebbe avere il coraggio di dire a quei Paesi che non vogliono la solidarietà sull’accoglienza che allora non possono avere i fondi strutturali. Non si possono volere solo i benefici di far parte dell’Unione, senza condividere mai le responsabilità che ne derivano.” Secondo Schlein, l’errore di Giorgia Meloni è stato uno in particolare: “Si è sempre scelta gli amici più sbagliati in Europa, come l’Ungheria e la Polonia, che sono proprio quelli che costruiscono muri contro la solidarietà all’Italia. Dobbiamo riuscire a superare quelle norme e fare passare il principio di una condivisione obbligatoria delle responsabilità sull’accoglienza. Nel 2022, 5 Paesi su 27 hanno da soli affrontato l’85% delle richieste d’asilo arrivate in tutta l’Unione Europea. Non è questa la solidarietà che chiedono i trattati.”