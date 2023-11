“Siamo qui per combattere questo business criminale e fermare la sofferenza indicibile“- spiega Ursula von der Leyen lanciando l’Alleanza Globale contro il traffico di esseri umani nella conferenza di Bruxelles.

Migranti, l’Alleanza Globale contro i trafficanti: la conferenza

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha aperto la conferenza per un’Alleanza globale contro i trafficanti a Bruxelles, parlando di una grossa novità su questo tema: “Sappiamo quanto sia difficile affrontare il traffico dei migranti ma quando abbiamo unito le forze abbiamo fatto progressi.

Dalla mia visita a Lampedusa abbiamo unito le forze con l’Italia. La gestione della crisi è importante ma non è abbastanza. Serve una risposta sistemica che escluda i trafficanti da queste attività“ – ha spiegato. “Dobbiamo stabilire nuove partnership bilaterali che si concentrino sulle rotte ma anche abbiamo anche bisogno di un’Alleanza globale“ – prosegue ancora la von der Leyen.

Migranti, l’Alleanza Globale contro i trafficanti: i dettagli

La presidente della Commissione Ue scende maggiormente nei dettagli: “Le reti dei trafficanti sono in continua evoluzione, ma anche la nostra risposta deve evolversi costantemente. E mentre aggiorniamo la nostra legislazione per prevenire e rispondere al traffico di migranti vogliamo anche intensificare la nostra cooperazione con voi partner internazionali“ – ha spiegato ancora. “E qui l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine ha un ruolo centrale da svolgere. Siete i custodi della Convenzione Onu contro la criminalità organizzata transnazionale, entrata in vigore 20 anni fa a Palermo. E oggi vogliamo sostenervi ancora di più, sia per accompagnare i firmatari, con assistenza legale e tecnica, sia per coinvolgere più paesi. Insieme possiamo assicurarci di avere tutti gli strumenti giusti per perseguire queste reti criminali“ – termina von der Leyen.