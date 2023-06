Migranti: Meloni, 'offrire alternative a chi scappa, difendere il diritto a non migrare'

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Sul patto di migrazione e asilo stiamo lavorando per cercare delle soluzioni, per arrivare a un punto di accordo. Sono convinta che arrivare a una definizione del patto sia prioritario, ma bisogna anche dare attenzione ai paesi maggiormente sotto pressione. La grande...

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – "Sul patto di migrazione e asilo stiamo lavorando per cercare delle soluzioni, per arrivare a un punto di accordo. Sono convinta che arrivare a una definizione del patto sia prioritario, ma bisogna anche dare attenzione ai paesi maggiormente sotto pressione. La grande sfida credo sia lavorare in quadro più generale, per questo guardo con grande attenzione al prossimo Consiglio europeo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz.

"C'è una trattativa in corso e non voglio entrare nel merito – dice Meloni – ma credo che la sfida non sia semplicemente parlare di come all'interno dei confini cerchiamo di trasferire da una nazione all'altra i migranti: il tema dei movimenti secondari si gestisce solo gestendo i movimenti primari. Nel momento in cui c'è una pressione è più difficile gestire scaricando sui partner. Il tema è difendere i confini, combattere la tratta, coinvolgere" i Paesi di transito e di origine "con una cooperazione seria, investimenti, difendendo il diritto a non dover migrare".

"Nel Consiglio abbiamo lavorato per superare la contrapposizione tra movimenti primari e secondari, un cambio di paradigma su cui c'èconsenso ampio e di questo ringrazio Scholz". "Se non affrontiamo il tema della difesa dei confini esteri, non combattiamo il traffico di esseri umani, distinguendo tra chi ha diritto alla protezione e chi non ce l'ha, sarà molto più difficile affrontare una serie di sfide".