Migranti, Orban: Polonia e Ungheria stuprate legalmente dall’Ue

Sul dossier migranti, e in modo particolare sul Patto Ue sulla migrazione, Polonia e Ungheria sono state “stuprate legalmente” dall’Ue. Lo ha sostenuto il premier ungherese Viktor Orban, secondo cui Budapest e Varsavia sono state costrette ad accettare l’accordo. “Se sei legalmente stuprato, costretto ad accettare qualcosa che non ti piace, come pensi di raggiungere un compromesso? È impossibile” ha dichiarato Orban al suo arrivo al Consiglio europeo a Granada.

Le parole di Viktor Orban sulla questione migranti

“Non c’è la possibilità di un accordo sui migranti, perché prima avevamo deciso che l’immigrazione sarebbe stata regolata sulla base di accordi unilaterali, ma questo è stato cambiato nell’ultimo incontro” ha spiegato Orban, rispondendo ai giornalisti in inglese. “La Polonia e l’Ungheria non erano insoddisfatte della proposta, ma sono state lasciate da parte. La proposta è stata spinta avanti. Polonia e Ungheria sono state lasciate totalmente fuori” ha aggiunto il premier ungherese, sottolineando che non c’è possibilità di nessun tipo di accordo o compromesso sull’immigrazione in generale nei prossimi anni. “Se sei violentato giuridicamente, costretto ad accettare qualcosa che non ti piace, come si può avere un compromesso, un accordo? E’ impossibile” ha concluso il premier.