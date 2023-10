Questo pomeriggio si svolgerà a Granada il bilaterale tra la premier Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. L’incontro avverrà in occasione del vertice tra i leader europei al Palazzo dei Congressi della città. Sul tavolo numerosi temi, tra cui l’autonomia strategica, l’allargamento e il dossier immigrazione.

Bilaterale Meloni-Scholz su tema migranti

Prende il via il secondo giorno di lavori in Andalusia, al quale parteciperà anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accolta questa mattina dal premier Pedro Sanchez al palazzo dei Congressi di Granada.

Il programma della giornata prevede un atteso bilaterale tra Meloni e il cancelliere tedesco Scholz, rimandato alle prime ore di questo pomeriggio. Al centro dell’incontro il tema divisivo dei migranti, la loro gestione e il ruolo delle Ong che operano nel Mediterraneo.

“Il bilaterale sarà un’occasione per ragionare di come fare passi in avanti soprattutto su quello che interessa l’Italia che è il tema della dimensione esterna, gli accordi con il nord Africa e la guerra ai trafficanti”. Lo ha detto ieri la premier anticipando i temi caldi che verranno affrontati in giornata. L’incontro sarà geopoliticamente importante, perché i colloqui potrebbero portare a un riavvicinamento tra Germania e Italia, i cui rapporti si sono “congelati” sulla questione migratoria già da qualche mese.