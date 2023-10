Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge sui migranti, approvato dal Consigli dei Ministri il 27 settembre 2023. Emmanuel Macron, presidente francese, si è impegnato con Roma per contrastare i trafficanti.

Migranti, Macron: “Con Roma impegni vincolanti contro i trafficanti”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge sui migranti, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 settembre. Il provvedimento, che contiene disposizioni urgenti sull’immigrazione e la protezione internazionale, è stato presentato alla Camera. Il testo mette in campo alcune misure per il supporto alle politiche di sicurezza e per la funzionalità del ministero dell’Interno.

“Con Roma impegni vincolanti contro i trafficanti” ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron. “Vogliamo sviluppare al livello della Comunità politica europea una lotta all’immigrazione illegale” ha aggiunto il presidente sottolineando che nel nuovo format a 6 sulla migrazione, con Francia, Italia, Regno Unito, Paesi Bassi, Albania e Commissione Ue, saranno elaborati impegni “più vincolanti” che saranno discussi nel prossimo summit organizzato dal Regno Unito. Ha poi aggiunto che i sei partner puntano a mettere in campo “azioni comuni” e ha spiegato che non si tratta solo di “prevenire i traffici illegali, ma anche di lavorare con Paesi terzi d’origine e di transito“.

Migranti, prorogato per sei mesi lo stato d’emergenza

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha deliberato una proroga di sei mesi dello stato di emergenza già deliberato “in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo“. Lo stato d’emergenza è stato dichiarato l’11 aprile.