In questi giorni in cui il tema è tornato di grande attualità, anche il viceremier Matteo Salvini è tornato ad esprimersi sulla questione migranti. Il flusso di arrivi nell’isola di Lampedusa prosegue senza sosta e la situazione sembra sempre di più difficile gestione.

Migranti, l’attacco di Matteo Salvini all’Europa

“Ci sono tanti modi per bloccare, ridurre un flusso: a mali estremi estremi rimedi, ma l’Italia è stata lasciata sola dall’Europa” – sono queste solo alcune delle dure parole pronunciate da Matteo Salvini, intervenuto ieri a ‘Stasera Italia’ su Rete 4 per parlare anche della questione migranti. “Ci sono istituzioni tedesche che danno milioni di euro a Ong tedesche per portare i migranti in Italia. È un fatto” – spiega ancora il vicepremier – “La sensazione è che Paesi stranieri, anche Paesi europei, stiano finanziando delle associazioni che contribuiscono a questo flusso migratorio. Penso ad alcuni governi che stanziano milioni di euro per le missioni navali di alcune Ong. Io sono a processo per una nave spagnola che era finanziata dal Comune di Barcellona per portare immigrati in Italia.”

Migranti, la soluzione di Matteo Salvini

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, incalzato sulle possibili soluzioni, ha dichiarato senza fronzoli: “Ci sono tanti modi per bloccare, ridurre un flusso: a mali estremi estremi rimedi.” La via diplomatica, per Salvini, resta la prima soluzione, ma non può essere l’unica: “Occorre, però, fare anche altro. Dobbiamo arginare questo flusso con ogni mezzo necessario. È evidente che oltre alla via diplomatica da seguire, il governo sta ragionando su una via italiana, perché se ne sbarcano 4-5mila al giorno è una bomba sociale.” Ed ecco, dunque, che il vicepremier spiega come vuole agire nel Mediterraneo: “L’Italia metterà in mare e a terra tutti i mezzi necessari. Non escludo l’utilizzo della Marina militare.”

Migranti, i compimenti di Salvini a Meloni

Parlando, invece, del ruolo di Giorgia Meloni, il leader della Lega si è espresso con toni entusiastici: “Ha fatto e continua a fare un lavoro sovrumano.” Il riferimento è soprattutto a quella che Salvini definisce una rinnovata centralità internazionale da parte del nostro Paese: “Penso che Giorgia a livello nazionale e internazionale stia restituendo una centralità perduta in passato. Naturalmente serve tempo. In dieci mesi non risolvi i problemi degli anni precedenti. L’Europa se ne frega di quello che accade a Lampedusa e Ventimiglia. Quindi è evidente che nelle ultime ore il governo italiano, lasciato colpevolmente da solo da una Europa distratta, deve risolverlo da solo il problema.”