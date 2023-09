Migranti: un sostegno di 127 milioni di euro dall'UE per gestire gli sbarchi ...

La Commissione europea fornirà alla Tunisia 60 milioni di euro per il bilancio statale e 67 milioni per assistenza alle migrazioni

Bruxelles ha annunciato 127 milioni di euro di aiuti alla Tunisia, 60 milioni di euro per il bilancio statale e 67 milioni per assistenza alle migrazioni, compresi fondi per il controllo dei flussi migratori, con l’assicurazione della Commissione europea di una consegna rapida nei prossimi giorni.

Commissione Europea: obiettivi e invio di una delegazione in Tunisia

La Commissione europea ha pianificato l’invio di una delegazione in Tunisia nella prossima settimana. Il loro obiettivo sarà discutere e attuare il protocollo d’intesa, mettendo l’accento su azioni prioritarie come la gestione della migrazione e la lotta contro i trafficanti. L’UE e la Tunisia hanno concordato di mettere queste azioni al primo posto, potenziando le competenze delle autorità tunisine responsabili della lotta contro il traffico di persone e sostenendo il rimpatrio volontario e la reintegrazione dei migranti nei loro paesi d’origine, rispettando appieno il diritto internazionale.

Sostegni dall’UE in arrivo per far fronte all’immigrazione

La Commissione Europea sta potenziando l’attuazione dei programmi esistenti e delle iniziative comprese nel nuovo pacchetto di assistenza da 105 milioni di euro per la gestione delle questioni legate alla migrazione, in accordo con il protocollo d’intesa.

Questa iniziativa mira a fronteggiare l’urgenza a Lampedusa, seguendo il piano in 10 punti dedicato all’isola.

In aggiunta, sono previsti nuovi approvvigionamenti, tra cui navi, telecamere termiche e altri mezzi operativi, insieme a programmi di formazione.