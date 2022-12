Mihajlovic, il primo Natale della moglie senza il marito: "Si festeggia, ma lo si fa per i bambini"

Per Ariannna Rapaccioni e la famiglia questo è stato un Natale diverso dal solito.

Il marito Sinisa Mihajlovic è morto solo pochissime settimane fa, un’assenza dunque incessante che ha lasciato un vuoto che non sarà mai colmato. La moglie ha voluto il ricordare l’allenatore con parole dolcissime spiegando com’è stato per lei trascorrere questo Natale senza il marito: “Non hai voglia di festeggiare, ma lo fai. Per i bambini. Per la famiglia”.

Mihajlovic, il commovente racconto della moglie Arianna

Queste le belle quanto emozionanti parole che la moglie Arianna ha condiviso in una storia su Instagram:

“La morte non è niente.

Sono solo passato dall’altra parte. È come se fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora.

Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare;

parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato.

Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste.

Continua a ridere di quello che ci faceva ridere,

di quelle piccole cose che tanto ci piacevano

quando eravamo insieme.



Prega, sorridi, pensami!

Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima:

pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza.

La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto:

è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza.

Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista?

Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo.



Rassicurati, va tutto bene.

Ritroverai il mio cuore,

ne ritroverai la tenerezza purificata.

Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami:

il tuo sorriso è la mia pace”.

Il dolce pensiero delle figlie Virginia e Viktorija

Nel frattempo dalle figlie Virginia e Viktorija sono arrivati in questi ultimi giorni dei pensieri dolcissimi per il padre: “Continuerò a respirare il vostro amore fino all’eternità”, ha dichiarato Virginia in un post di accompagnamento ad uno scatto nella quale la vediamo guardare la bara del padre mentre viene caricata in macchina.

La sorella Viktorija ha invece scritto: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, nè più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede”.