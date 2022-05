Milan, firmato l’accordo con RedBird: cessione per 1,3 miliardi

Le quote di maggioranza del Milan stanno per passare di mano: da Elliot a RedBird, l'accordo preliminare per la cessione del club è stato firmato

Sono giorni più che mai caldi per il Milan. La squadra rossonera, fresca di titolo da Campione d’Italia, sta per essere ceduta al fondo americano RedBird. La valutazione del club meneghino è la più alta mai fatta per una squadra di calcio italiana: si parla di 1,3 miliardi di euro.

Milan, da Elliot a RedBird: firmato l’accordo preliminare

La famiglia Singer e il fondo Elliot, proprietari dell’A.C Milan dal 2018, hanno deciso di passare di mano. Gerry Cardinale, l’amministratore delegato di RedBird Capital Partners, altro fondo speculativo statunitense, ha infatti appena firmato il contratto per l’acquisizione delle quote di maggioranza del club dall’hedge fund della famiglia Singer. Elliot, che tanto bene ha lavorato in questi anni, riportado il Milan ai vertici del calcio italiano dopo alcuni anni bui, rimarrà in società con alcune quote di minoranza.

La valutazione del Milan e l’annuncio del passaggio di proprietà

L’accordo preliminare è quindi ormai stato firmato, si attende soltanto l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare questa sera o al massimo nella giornata di domani. Il club di via Aldo Rossi è stato valutato 1,3 miliardi di euro, una cifra record per il calcio italiano, che assume ancora più valore se si pensa che il Milan non possiede al momento uno stadio di proprietà.