Milan, Theo Hernandez e Calabria infortunati: il comunicato

Problemi sulle corsie per il Milan che si è visto infortunare contemporaneamente i due terzini titolari: le condizioni di Theo Hernandez e Calabria

Nonostante l’ottima prestazione offerta in campo, il Milan è uscito con le ossa rotte dall’ultima sfida di Serie A contro il Napoli. Sconfitta, sul campo forse immeritata, per i rossoneri e due infortuni importanti. Il capitano Calabria è stato sostituito all’intervallo, mentre Theo Hernandez ha resistito fino al 90esimo minuto, ma ha alzato adesso bandiera bianca.

Milan, tegola Theo Hernandez: anche Calabria infortunato

Per entrambi i terzini del Milan si tratta di infortuni muscolari. Theo Hernandez non ha potuto rispondere alla convocazione del CT della Nazionale Francese a causa del suo problema fisico, Calabria, invece, non era stato convocato da Mancini e per lui si prospettavano già due settimane di cure a Milanello.

Il comunicato ufficiale del Milan

Nella mattinata di oggi, martedì 20 settembre, il club rossonero ha fattto uscire un comunicato ufficiale per spiegare quali sono le problematiche dei due terzini.

Hernandez ha subito un vero e proprio stiramento, per lui ci saranno nuovi esami fra 10 giorni per stabilire l’effettivo tempo di rientro. Escluse lesioni, invece, per Calabria: solo un affaticamento per lui, che potrà beneficiare di qualche giorno di riposo per poi riprendere le cure nel centro sportivo di Carnago.