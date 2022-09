Benevento, Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore: c’è la firma sul contratto

Il leggendario ex capitano della Nazionale Italiana campione del Mondo 2006 fa il suo esordio da allenatore in Italia alla guida del Benevento

Fabio Cannavaro è pronto a diventare il nuovo allenatore del Benevento: il club di Serie B e l’ex capitano della Nazionale Italiana hanno trovato l’accordo economico. Domani sarà già presente al centro sportivo per condurre il primo allenamento delle ‘Streghe’.

Fabio Cannavaro al Benevento: la firma del nuovo allenatore

La firma sul contratto ci sarà oggi, ma tra Benevento e Fabio Cannavaro ormai è tutto fatto. Il fortissimo ex difensore Azzurro, dopo la sua esperienza in Cina al Guangzhou Evergrande, è pronto per il suo esordio da allenatore anche in Italia. Nel pomeriggio è attesa la firma sul contratto, da domani Cannavaro potrà già dirigere il primo allenamento con i suoi nuovi ragazzi.

La carriera di Fabio Cannavaro

Cannavaro non è certo tipo da aver bisogno di presentazioni, la sua carriera davvero leggendaria parla da sola. In Serie A ha vestito i colori di Napoli, Parma, Inter e Juventus. Dopo il fantastico mondiale 2006 si è trasferito al Real Madrid e nello stesso anno ha vinto il pallone d’oro, ultimo italiano a riuscirci.