Milano, accoltellamento di uno studente: arrestati cinque giovani del branco

Un episodio di violenza senza precedenti ha scosso Milano, coinvolgendo un giovane studente della Bocconi, accoltellato durante una rapina. L’attacco, avvenuto nei pressi di corso Como, ha portato all’arresto di cinque giovani, tra cui due maggiorenni e tre minorenni. La vittima, un ragazzo di 22 anni, ha subito danni permanenti e attualmente è ricoverato in ospedale con gravi lesioni.

Il brutale attacco e le sue conseguenze

L’aggressione è avvenuta la notte del 12 ottobre. Secondo le testimonianze, il giovane era solo quando è stato avvicinato dal branco, che ha iniziato a chiedere sigarette e poi a richiedere di cambiare dei soldi. Quando il ragazzo ha estratto delle banconote, uno dei membri del gruppo ha strappato 50 euro dalle sue mani, dando inizio a un violento pestaggio. Calci, pugni e, infine, coltellate hanno segnato l’esito di questa aggressione, che ha gravemente compromesso la salute della vittima.

Le ferite e il ricovero

Il giovane ha riportato danni critici, tra cui la perforazione di un polmone e lesioni al midollo spinale. Dopo essere stato trasportato d’urgenza in ospedale, è stato necessario sottoporlo a diverse trasfusioni di sangue e a due interventi chirurgici. I medici hanno informato la famiglia che il 22enne potrebbe rimanere invalido, una notizia devastante che ha lasciato tutti senza parole.

Il profilo degli aggressori e le reazioni delle famiglie

Il gruppo di aggressori è composto da giovani provenienti da famiglie apparentemente rispettabili, ma che si sono rivelati privi di interesse per lo studio e con precedenti segnalazioni alle autorità. Alessandro Chiani e Ahmed Atia, entrambi di 18 anni, sono stati identificati come i principali responsabili. I genitori di Chiani, profondamente colpiti, hanno affermato: “Siamo sempre stati una famiglia perbene e non avremmo mai immaginato che nostro figlio fosse coinvolto in tale violenza”.

Le dichiarazioni in aula e il futuro

Il padre di Atia ha tentato di minimizzare la situazione, affermando che suo figlio si trovava semplicemente “nel posto sbagliato al momento sbagliato”, ma l’atteggiamento di indifferenza mostrato dai ragazzi dopo l’aggressione ha lasciato molti a chiedersi quale sia la vera responsabilità. In chat e sui social, i giovani si vantavano dell’accaduto, mostrando un disprezzo per la vita umana che lascia senza parole.

Le indagini e il processo in arrivo

Dopo un mese di indagini, i cinque aggressori sono stati arrestati e ora affrontano accuse gravi, tra cui tentato omicidio e rapina pluriaggravata. Gli interrogatori di garanzia sono previsti per venerdì, ma le testimonianze raccolte e le registrazioni delle loro conversazioni nel commissariato potrebbero complicare la loro difesa. Tra le frasi intercettate, emerge una preoccupante mancanza di empatia: “Speriamo che schiatti”, ha dichiarato uno dei minorenni.

Il fatto che i giovani abbiano continuato la loro serata nei locali di Milano dopo l’aggressione, come se nulla fosse accaduto, sottolinea un problema più ampio legato alla violenza giovanile. È un segnale allarmante che richiede una riflessione profonda sulla responsabilità e sull’educazione dei giovani.

Questo episodio tragico non solo ha segnato la vita della vittima, ma ha anche messo in discussione il ruolo delle famiglie e della società nel prevenire tali atti di violenza. Mentre il 22enne lotta per recuperare, la comunità si interroga su come affrontare una situazione così complessa e preoccupante.