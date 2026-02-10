Durante la combinata femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026,Sofia Goggiaha vissuto un momento di grande tensione a causa di una caduta durante la discesa libera. Questa prova, che si è svolta nel contesto della quarta giornata di gare, ha visto la fuoriclasse bergamasca cercare di ripetere il successo ottenuto nella discesa pura, dove aveva conquistato una medaglia di bronzo solo poche ore prima.

Dettagli sull’incidente

Sofia, che ha gareggiato con il numero 9, ha mostrato una buona partenza, ma è stata costretta a fermare la sua prova prematuramente. Nel quarto intermedio della corsa, ha perso il controllo mentre affrontava il tratto delloScarpadon, una sezione critica del percorso. Nonostante avesse iniziato bene, con un distacco iniziale di 12 centesimi dall’austriacaAriana Raedler, la Goggia ha commesso un errore che l’ha portata a cadere sul fianco destro, scivolando per un breve tratto prima di fermarsi.

Le condizioni dopo la caduta

Dopo l’incidente, Sofia è stata in grado di rialzarsi rapidamente, dimostrando una straordinaria resistenza. Fortunatamente, non ha riportato alcun danno fisico e ha continuato a sciare fino al traguardo, alzando il pollice per rassicurare il pubblico e i suoi sostenitori. Questa reazione ha messo in evidenza il suo spirito combattivo, che l’ha già portata a vincere la medaglia d’oro a PyeongChang nel 2018 nella discesa libera.

Le prospettive future di Sofia Goggia

Guardando avanti, Goggia si prepara a tornare in gara tra pochi giorni per ilsuperG, una disciplina in cui ha sempre brillato. La campionessa italiana avrà l’opportunità di riscattarsi e dimostrare il suo valore sulle nevi venete, prima di passare a concentrarsi sulle discipline tecniche, dove parteciperà anche al gigante. Le sue prestazioni nelle prossime gare saranno cruciali per il suo morale e la sua carriera.

Il contesto delle gare

In questa combinata, le atlete si sfidano in una prova che unisce la velocità della discesa con la precisione dello slalom. La combinazione di queste due discipline rende l’evento particolarmente emozionante, ma anche impegnativo, dato che ogni errore può costare caro. La Goggia, in coppia conLara Della Mea, ha dovuto affrontare la pressione di una competizione di alto livello, dove ogni millisecondo conta.

La statunitenseBreezy Johnson, vincitrice della medaglia d’oro nella discesa libera, ha chiuso la sua prova con un tempo di 1:36.59, stabilendo un benchmark difficile da superare. Johnson ha passato il testimone aMikaela Shiffrin, mentre Goggia e Della Mea, purtroppo, non hanno potuto completare la prova a causa della caduta.

Conclusione

Con il superG alle porte, i suoi fan e gli appassionati di sci attendono con ansia di vedere come si riprenderà e quale performance offrirà nelle prossime competizioni. La determinazione e il talento di Goggia rimangono un faro di speranza per tutti coloro che la seguono.