Un appartamento al sesto piano di una palazzina a Corsico, nel milanese, è esploso forse a causa di una fuga di gas. Secondo quanto appreso al momento, non ci sarebbero né vittime e né feriti.

Esplode appartamento: due persone illese

Al momento dell’esplosione, all’interno dell’appartamento, che si trova in via Montello, c’erano due persone che sono rimaste illese. Non risultano quindi feriti e morti, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri. A causare l’esplosione, si pensa possa essere stata una fuga di gas anche perché all’interno del palazzo non è stata registrata alcuna traccia di incendio. Le pareti dell’appartamento sono state completamente sventrate.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto, come detto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con cinque mezzi del Comando di Milano e 25 uomini. Tutto l’edificio è stato completamente evacuato per consentire alle squadre di effettuare tutti i controlli del caso. “Anche il sindaco di Corsico, Stefano Martino Ventura, insieme all’assessore Maurizio Magnoni si sono recati sul posto per avere aggiornamenti e notizie da parte delle forze dell’ordine” fa sapere il Comune di Corsico con un post sulla sua pagina Facebook.

