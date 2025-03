Un appello che non può passare inosservato

Milano, una delle città più dinamiche e vivaci d’Italia, si trova a fare i conti con un problema che affligge molti centri urbani: le strade dissestate. A lanciare un allerta è stato Giovanni Storti, noto comico e membro del celebre trio Aldo, Giacomo e Giovanni, che ha condiviso sui social media un video che mostra le condizioni critiche di via Bramante, situata nella zona di Paolo Sarpi. Le immagini ritraggono buche profonde e pericolose, che non solo compromettono la sicurezza dei veicoli, ma mettono a rischio anche i pedoni.

Le conseguenze delle strade in cattivo stato

Le strade dissestate non sono solo un problema estetico, ma rappresentano un serio rischio per la sicurezza pubblica. Le buche possono causare danni ai veicoli, incidenti stradali e, in casi estremi, anche infortuni ai pedoni. A Milano, dove il traffico è già intenso, la presenza di strade in cattive condizioni aggrava ulteriormente la situazione. Storti, con il suo intervento, ha messo in luce una questione che riguarda non solo i residenti, ma anche i turisti e i pendolari che ogni giorno attraversano la città.

La risposta delle istituzioni

La denuncia di Giovanni Storti ha sollevato un dibattito pubblico sulla manutenzione delle strade milanesi. Le istituzioni locali sono chiamate a rispondere a queste segnalazioni e a garantire che le strade siano sicure per tutti. È fondamentale che vengano attuati interventi di riparazione e manutenzione, non solo per risolvere il problema immediato, ma anche per prevenire future criticità. La città di Milano, con il suo patrimonio culturale e la sua vivacità, merita infrastrutture all’altezza delle aspettative dei cittadini e dei visitatori.