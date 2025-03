Il contesto del decreto Salva Milano

Il decreto Salva Milano, fortemente sostenuto dal sindaco Giuseppe Sala, ha recentemente ottenuto il via libera dalla Camera dei Deputati. Tuttavia, la situazione si complica ulteriormente a causa di una bufera giudiziaria che ha investito il progetto. Questo provvedimento, concepito per sbloccare numerosi cantieri in città, si trova ora al centro di un acceso dibattito, con il sindaco che ha chiesto la sospensione della sua applicazione. La decisione è stata presa in risposta a preoccupazioni legate a irregolarità nell’urbanistica, che hanno sollevato interrogativi sulla trasparenza e sulla legalità delle pratiche edilizie in corso.

Le conseguenze per le famiglie milanesi

Le ripercussioni di questa crisi si fanno sentire in modo drammatico per le famiglie coinvolte. Attualmente, sono circa 1600 le famiglie che si trovano in una situazione di stallo, con 150 cantieri fermi in tutta la città. Molti di questi cittadini hanno investito i propri risparmi nella speranza di ottenere una casa, ma ora si trovano a fronteggiare un futuro incerto e preoccupante. La mancanza di chiarezza sulle tempistiche e sulle modalità di ripresa dei lavori ha generato un clima di ansia e frustrazione, con famiglie che si sentono abbandonate dalle istituzioni.

La mobilitazione delle famiglie in attesa

In risposta a questa situazione, nei primi giorni di febbraio è nato il comitato “Famiglie sospese, vite in attesa”, fondato da Filippo Borsellino. Questo gruppo ha come obiettivo quello di far sentire la propria voce e chiedere ascolto alle istituzioni. Borsellino ha annunciato che il comitato scenderà in piazza sotto Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, per manifestare e richiedere risposte concrete. La mobilitazione rappresenta un segnale forte e chiaro: le famiglie non intendono rimanere in silenzio di fronte a una crisi che minaccia il loro diritto a un’abitazione dignitosa.