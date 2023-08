Una terribile tragedia si è consumata a Milano. Un uomo di 50 anni ha ucciso a coltellate la madre di 86 anni, poi si è tolto la vita.

Milano, uccide la mamma a coltellate e si getta dalla finestra: la telefonata

Un uomo di 50 anni ha ucciso a coltellate la madre di 86 anni e poi si è gettato dalla finestra dello stabile in cui viveva la donna. La terribile tragedia si è consumata questa mattina, mercoledì 9 agosto, intorno alle 5 del mattino, a Milano. L’uomo ha chiamato il 118 forse subito dopo l’omicidio, spiegando di aver ucciso qualcuno e minacciando di suicidarsi.

L’uomo si è nascosto e poi si è suicidato

Quando sono arrivati sul posto, gli operatori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti di polizia, hanno trovato la donna anziana morta in casa, in camera da letto, con evidenti ferite da taglio alla gola. L’uomo inizialmente si è andato a nascondere, ma alla fine si è gettato nel vuoto dallo stabile in cui viveva la madre. In attesa delle indagini e delle valutazioni sulle cause della morte, l’ipotesi è che si sia trattato di un caso di omicidio-suicidio.