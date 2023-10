Un gravissimo incidente è avvenuto a Milano. Un uomo di 82 anni è stato investito da un furgone sulle strisce pedonali e si trova in gravissime condizioni.

LEGGI ANCHE: 22enne muore travolto da un motociclista che tenta la fuga

Milano, uomo travolto sulle strisce pedonali: in coma

Un gravissimo incidente si è verificato a Milano. Un uomo di 82 anni è stato investito da un furgone sulle strisce pedonali. L’anziano si trova ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato investito in via Palmanova. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava attraversando sulle strisce pedonali quando improvvisamente è stato investito da un furgone.

Milano, investito sulle strisce: arrivato in ospedale in coma

I sanitari del 118 sono intervenuti in pochi minuti e hanno intubato l’uomo in strada, per poi portarlo all’ospedale Niguarda di Milano, in gravissime condizioni. Purtroppo l’uomo è arrivato in ospedale che era già in coma. La polizia locale sta cercando di ricostruire quanto accaduto con precisione. L’incidente si è verificato alle 9.30 di questa mattina, 2 ottobre. L’82enne stava attraversando la strada all’altezza del civico 133 quando è stato travolto da un furgone.