Un altro incidente stradale, l’ennesimo di questo 2023, ha messo in serio pericolo la vita di un 29enne. Il ragazzo è stato investito da una Mercedes nella prima serata di sabato 2 settembre. L’automobile ha sbandato ed è finita contro un muretto prima di travolgerlo: il 29enne è ora ricoverato in gravi condizioni di salute.

Milano, passante travolto da una Mercedes: 29enne ricoverato in gravi condizioni

Il pericoloso sinistro è avvenuto nella prima serata di sabatotra le strade di Pesano Con Bornago, nella provincia di Milano. Un ragazzo di 29 anni si trovava a piedi in via Montegrappa quando, ad un tratto è stato travolto da una Mercedes fuori controllo. Alla guida dell’automobile c’era un 61enne del posto che, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e ha sbandato prima di finire contro un muretto e, in un secondo momento, contro l’indifeso ragazzo. Sin da subito, le condizioni di salute del 29enne sono sembrate gravi: sul posto sono intervenuti i medici del 118 a bordo di due ambulanze e un’automedica.

Il trasferimento in ospedale e le indagini dei carabinieri

Il giovane, dopo aver ricevuto le prime cure del caso sul posto, è stato portato in ospedale, dove è stato ricoverato. Il 29enne è entrata in codice rosso al Niguarda di Milano, ma, dalle informazioni che arrivano, sembra che non sia in pericolo di vita. Ferito nell’incidente anche il 61enne, anche se in maniera molto meno grave. I carabinieri stanno ancora indagando sull’esatta dinamica dell’incidente.