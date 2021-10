Nunzia Alessandra Schilirò, vicequestore sospeso per aver manifestato la sua posizione, è attesa al corte No Green pass che si terrà a Milano.

Milano, vicequestore sospeso Nunzia Schilirò attesa al corteo No green pass

I cortei No Green Pass non si fermano.

I manifestanti continuano a far valere le proprie ragioni, indipendentemente da tutto. I presidi No Green pass sono quotidiani, partendo da Trieste, Genova, Roma e Milano, ma anche in tante altre città. “Gli anarchici a Milano volevano portare la polizia verso uno scenario di guerriglia urbana” ha dichiarato Luciana Lamorgese, ministra dell’Interno, durante l’informativa urgente alla Camera sui cortei in corso. Le voci dei manifestanti corrono nelle chat e un dettaglio è arrivato all’orecchio degli investigatori.

Il vicequestore sospeso, Nunzia Alessandra Schilirò, sarebbe l’ospite d’onore al corteo del prossimo sabato. La sua presenza non è certa, ma i manifestanti sperano di vederla al corteo, a differenza dei funzionari e degli agenti di ordine pubblico.

Milano, vicequestore sospeso Nunzia Schilirò attesa al corteo: le parole della Lamorgese

Nella sua informativa, che ha scatenato non poche polemiche, la ministra ha ricostruito l’ultimo corteo, quello di sabato scorso, in cui 15mila persone hanno bloccato il centro della città.

“A Milano sabato scorso si sono radunati in piazza Fontana un folto numero di manifestanti, la cui composizione è risultata come al solito molto variegata con la parte più consistente priva di una precisa connotazione e con la presenza di circa 80 persone riconducibili all’area anarchica” ha spiegato. Sicuramente la ministra non sarà felice della possibile presenza del vicequestore Schilirò alla prossima manifestazione, ma per il momento anche la sua posizione è molto delicata.

La Lamorgese ha ricevuto numerose critiche per alcune frasi che ha pronunciato durante l’informativa e per la sua gestione di questi eventi.

Milano, vicequestore sospeso Nunzia Schilirò attesa al corteo: 15.000 persone hanno bloccato la città

Sono state 15.000 le persone che hanno bloccato la città. Il gruppo, formato da persone arrivate anche da Varese, molte delle quali già denunciate nell’ambito dell’inchiesta aperta dal procuratore aggiunto Alberto Nobili, si è messo più volte davanti al corteo, nel tentativo di deviarlo verso il presidio di solidarietà alla Cgil romana. “I manifestanti hanno espresso l’intenzione di dirigersi alla Camera del Lavoro ma gli è stata preclusa questa possibilità, a seguire lo sparuto gruppo di militanti anarchici ha provato a raggiungere la sede della Regione Lombardia, anche in questi casi sono stati immediatamente bloccati. Tutti i tentativi di portare la manifestazione verso uno scenario di guerriglia urbana sono stati respinti dalle forze dell’ordine” ha spiegato la Lamorgese.