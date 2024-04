Milena Vukotic riceverà il David alla Carriera 2024

Una vera e propria icona del cinema italiano, Milena Vukotic riceverà il prestigioso premio alla Carriera del David di Donatello 2024, giunto alla sua 69esima edizione.

Cerimonia di premiazione, quando e dove si terrà

Milena Vukotic ritirerà il premio alla Carriera 2024 il prossimo venerdì 3 maggio, la cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta tv e in prima serata su Rai 1 e per la prima volta anche sul canale Rai4K. Il programma televisivo sarà condotto dal duo Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. Insomma, sarà un evento imperdibile per celebrare una carriera straordinaria e un talento senza pari nel panorama cinematografico italiano.

Milena Vukotic, icona del cinema italiano

Negli anni trascorsi, Milena Vukotic ha conquistato tre nomination al David di Donatello come “Miglior attrice non protagonista” per le seguenti pellicole: nel 1983 per ‘Amici miei – Atto II’ di Mario Monicelli, nel 1991 per ‘Fantozzi alla riscossa’ di Neri Parenti nei panni della famosa “Pina” e nel 2014 per ‘La sedia della felicità’ di Carlo Mazzacurati.

Il teatro e la televisione oltre al cinema

Milena Vukotic di pari passo con quasi cento film girati, a partire dalla metà degli anni ’60, l’attrice ha coltivato anche altre due passioni: quella del teatro, dove è stata diretta da registi del calibro di Giorgio Strehler e Franco Zeffirelli, e quella della tv, nel famoso sceneggiato “Il giornalino di Gian Burrasca” diretto da Lina Wertmuller e nella serie che ha avuto un gran successo come “Un medico in famiglia” nei panni di ‘Enrica’ moglie di Libero Martini interpretato da Lino Banfi.