Un Medico in Famiglia, nuova stagione in arrivo? Le parole di Costanzo

In tanti sognano l'arrivo di una nuova stagione di Un Medico in Famiglia e sulla questione si è espresso anche Maurizio Costanzo.

La popolare piattaforma Netflix ha inserito la fiction Un Medico in Famiglia nel suo catalogo e, in poche settimane, la serie con Lino Banfi è diventata una delle più viste in Italia.

Tra i fan della fiction che sognano l’arrivo di un’ultima stagione vi è anche Maurizio Costanzo, che si è espresso sulla questione.

Maurizio Costanzo e Un Medico in Famiglia

Ora che Un Medico in Famiglia è approdata su Netflix in tanti tra i fan italiani si sono riappassionati alle vicende dei protagonisti della famosa fiction italiana e si chiedono se un giorno la Rai produrrà un seguito con gli stessi protagonisti.

Sulla questione si è espresso anche Maurizio Costanzo, da sempre un grande fan della famosa fiction italiana:

“Vorrei vedere anche io il finale di questa bella serie televisiva, una di quelle storiche della Rai. Ritrovare Milena Vukotic, Lino Banfi, Valentina Corti e gli altri sarebbe un bel regalo per i telespettatori”, ha dichiarato il celebre conduttore.

Il finale della decima stagione

La serie si era conclusa con una scioccante verità durante la decima stagione: la piccola Annuccia non sarebbe stata in realtà la vera figlia biologica di Lele Martini.

In tanti avrebbero voluto conoscere il vero finale della fiction televisiva, che però si è interrotta bruscamente proprio alla decima stagione lasciando i fan in sospeso. Ora che la fiction è ai primi posti tra i prodotti più visti del catalogo Netflix in tanti si chiedono se, prima o poi, vi sarà un seguito. In passato sulla questione era intervenuto anche uno dei protagonisti della serie, Lino Banfi, che aveva lanciato un accorato appello alla Rai.