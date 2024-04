Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Mina potrebbe sostituire Amadeus al Festival di Sanremo 2025. La cantante, da tempo lontana dalle scene, potrebbe dare il suo contributo alla kermesse musicale.

Mina verso Sanremo 2025: sostituirà Amadeus

Dopo aver condotto cinque edizioni da record, Amadeus ha detto addio al Festival di Sanremo e alla Rai. Dalla stagione televisiva 2024/2025, Sebastiani approderà sul Nove e darà il via ad un nuovo capitolo della sua carriera. Secondo un’indiscrezione lanciata da All Music Italia, Ama potrebbe essere sostituito da Mina.

Mina verso Sanremo 2025, ma ad una condizione

Sembra che Mina abbia accettato di sostituire Amadeus al Festival di Sanremo 2025, ma solo come direttore artistico e a patto di avere carta bianca. Ergo: la cantante non apparirà in video, ma si occuperà solo della scelta delle canzoni in gara. Da anni, ormai, non si mostra in favore delle telecamere e non viene paparazzata, per cui non ha alcuna intenzione di modificare la sua esistenza.

Mina a Sanremo 2025 solo per la direzione artistica

Al momento, è bene sottolinearlo, l’ingaggio di Mina a Sanremo 2025 non è stata ufficializzata dai vertici Rai. Già nel 2019 si era parlato di un coinvolgimento della cantante al Festival, ma poi non se ne fece più nulla.