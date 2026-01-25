Minneapolis: Alex Pretti, vittima della violenza durante una protesta contro l'ICE

La situazione a Minneapolis, Minnesota, è diventata tesa dopo la tragica morte di Alex Pretti, un infermiere di 37 anni, avvenuta durante un intervento delle forze federali. La sua uccisione ha suscitato indignazione e proteste, alimentando il dibattito sui metodi adottati dalle autorità nella gestione delle operazioni contro l’immigrazione.

Chi era Alex Pretti?

Alex Pretti era un professionista stimato nella comunità, con una carriera come infermiere avviata dopo aver conseguito la laurea presso l’Università del Minnesota. Con un curriculum privo di precedenti penali, Pretti si era guadagnato il rispetto dei suoi colleghi e della comunità. lavorava come scienziato junior presso la Scuola di Medicina e nel 2026 aveva ottenuto la licenza di infermiere, valida fino al 2026. Anche se aveva un permesso per portare armi, la sua vita è stata interrotta in circostanze drammatiche.

Le circostanze della tragedia

La mattina di sabato, durante una manifestazione contro le operazioni dell’ICE, Pretti è stato coinvolto in un alterco con gli agenti. I video diffusi sui social media mostrano chiaramente che prima di essere aggredito, egli stava riprendendo l’operazione con il suo cellulare. Le autorità hanno affermato che Pretti si sarebbe avvicinato agli agenti con un’arma, ma le immagini contraddicono questa versione, mostrando che stava solo documentando l’evento.

Reazioni e proteste

La reazione alla morte di Pretti non si è fatta attendere. Centinaia di manifestanti si sono radunati sul luogo dell’incidente, esprimendo il loro disappunto con slogan come “vergogna” e “andate a casa”. Le forze dell’ordine hanno risposto con l’uso di gas lacrimogeni e spray urticanti per disperdere la folla. Questo evento ha sollevato interrogativi sulla legittimità delle azioni delle forze di polizia e sull’uso della forza letale in situazioni di protesta.

Il contesto politico

La morte di Pretti è avvenuta in un momento di crescente tensione tra le autorità federali e le amministrazioni locali. Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, ha espresso la sua preoccupazione chiedendo maggiore responsabilità e una revisione delle operazioni anti-immigrazione. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha anche preso posizione, affermando che lo stato ha “ne avuto abbastanza” e chiedendo la ritirata degli agenti federali.

Conclusione

La tragica fine di Alex Pretti ha riacceso il dibattito sui metodi delle forze dell’ordine e l’uso della forza nelle operazioni contro l’immigrazione. Mentre la comunità di Minneapolis piange la sua perdita, la questione di come gestire la sicurezza pubblica e i diritti civili rimane centrale nel discorso politico. Questo episodio tragico sollecita una riflessione profonda su come le istituzioni possono operare in modo più umano e rispettoso dei diritti fondamentali di tutti i cittadini.