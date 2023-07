Un uomo è stato trovato morto in un congelatore nello Stato del Minnesota: si era nascosto poiché in fuga dalla polizia.

Nello stato del Minnesota, un uomo di 34 anni è stato trovato morto in un congelatore a pozzetto alcuni giorni dopo essere deceduto: la vittima, ricercata dalle forze dell’ordine, era in fuga dalla polizia.

Minnesota, uomo trovato morto in un congelatore: era in fuga dalla polizia

L’assurda vicenda si è consumata nel Minnesota, negli Stati Uniti d’America. Brandon Lee Buschman, 34 anni, è tragicamente deceduto. Per sfuggire alla polizia, l’uomo ha pensato di nascondersi in un congelatore a pozzetto che si trovava nel seminterrato di una abitazione disabitata. Prima di infilarsi nell’elettrodomestico, Buschman non era consapevole che si trattasse di un vecchio modello che non prevedeva l’apertura dal coperchio dall’interno. Di fatto, il 34enne è finito in trappola.

Senza via di fuga e senza avere la possibilità di essere salvato, l’uomo è andato incontro a una terribile morte. Il suo corpo è stato rinvenuto dalla polizia di Babbitt solo diversi giorni dopo il decesso a seguito di alcune segnalazioni di strani odori che provenivano dalla casa.

In merito all’accaduto, le autorità locali hanno confermato che il congelatore era un modello vecchio che si blocca automaticamente quando è chiuso e non può essere aperto dall’interno dopo che il coperchio viene abbassato. È stato anche riferito che l’elettrodomestico non era in corrente quando il cadavere è stato recuperato ed è probabile che non fosse acceso neppure quando la vittima si è infilata al suo interno. Per le autorità, infatti, la residenza è disabitata dallo scorso febbraio e si suppone che il 34enne l’avesse scelta come rifugio proprio per questo.

Ritrovamento del corpo e testimonianze

Su Buschman pendeva un mandato d’arresto. Stando a quanto spiegato dalla polizia tramite un comunicato diramato nei giorni scorsi, gli agenti sono convinti che l’uomo sia entrato nel congelatore di sua spontanea volontà per nascondersi e non finire in manette, forse notando la presenza di alcuni agenti in zona.

Alcuni testimoni ascoltati dalle forze dell’ordine hanno raccontato che il 34enne è stato avvistato mentre correva intorno alla casa proprio a causa della presenza di polizia nelle aree limitrofe all’abitazione.

“Le testimonianze delle persone non ci permettono di essere molto chiari su quando esattamente Buschman sia entrato in casa. Stiamo continuando a lavorare su alcune indagini aggiuntive per restringere il campo a quest’anno o all’anno scorso e forniremo tali informazioni in un secondo momento una volta che avremo stabilito una tempistica migliore”, hanno riferito gli inquirenti.