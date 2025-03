Il crollo del palazzo in via De Amicis

Giovedì sera, un drammatico evento ha scosso il quartiere Carrassi di Bari: un palazzo è crollato, intrappolando al suo interno Rosalia De Giosa, una donna di 74 anni. L’immobile, già dichiarato pericolante e sgomberato nel febbraio 2024, ha ceduto, lasciando la comunità in stato di shock. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno lavorato incessantemente per oltre 26 ore per estrarre la donna dalle macerie, un’operazione che ha richiesto grande abilità e determinazione.

Le condizioni di Rosalia De Giosa

Dopo essere stata salvata, Rosalia è stata trasportata al Policlinico di Bari, dove ha ricevuto le cure necessarie. I medici hanno diagnosticato due fratture costali e diverse ecchimosi al torace, al bacino e agli arti inferiori. Nonostante le gravi ferite, la donna ha mostrato una straordinaria forza di volontà, riuscendo a superare un momento così critico. Lunedì, dopo pochi giorni di ricovero, è stata dimessa dal reparto di chirurgia d’urgenza, con l’indicazione di rimanere a riposo e indossare un tutore per facilitare la guarigione.

La reazione della comunità

La notizia del salvataggio di Rosalia ha suscitato un’ondata di emozioni tra i residenti del quartiere. Molti hanno espresso la loro gioia e incredulità per il miracolo avvenuto, sottolineando l’importanza della solidarietà e del supporto reciproco in momenti di crisi. La comunità si è unita in un abbraccio collettivo, celebrando la vita e la resilienza di una donna che ha affrontato una situazione disperata con coraggio. Questo evento ha anche riacceso il dibattito sulla sicurezza degli edifici nel centro di Bari, evidenziando la necessità di interventi urgenti per prevenire futuri incidenti.