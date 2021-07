Miranda McKeon rivela: “Ho il cancro al seno, raro alla mia età”

La giovanissima Miranda McKeon della serie tv Netflix "Chiamatemi Anna" ha dichiarato di avere un cancro al seno: l'annuncio choc

Miranda McKeon, divenuta popolare grazie al personaggio Josie Pye da lei interpretato nella famosa serie Netflix Chiamatemi Anna, ha un cancro al seno. L’annuncio è giunto direttamente dal suo profilo Instagram, dove ha precisato che un tumore di questo tipo è molto raro alla sua età.

Miranda McKeon parla del tumore

Miranda ha infatti solamente 19 anni, ma nonostante ciò la malattia l’ha colpita ugualmente. Sui social ha voluto condividere uno scatto che la vede in ospedale con indosso un lungo camice rosa. Nelle immagini successive la talentuosa attrice ha poi mostrato ai fan una specie di resoconto della sua malattia, dalla diagnosi di cancro al seno alla battaglia che vive ogni giorno. La McKeon ha dunque scelto di raccontare ai follower tutto quello che concerne questo terribile momento che si trova inesorabilmente ad affrontare.

“Il rosa è il mio nuovo colore”, ha scritto la giovane artista, precisando di avere “il cuore pesante ma pieno di speranza” nel condividere la notizia della tremenda diagnosi.

“Ho 19 anni e secondo le statistiche le probabilità di avere il cancro al seno a questa età sono una su un milione!, ha sottolineato ancora Miranda nella didascalia del post, che come un fiume in piena ha cercato di condividere la sua angoscia per cercare di affrontare la paura e tranquillizzare amici e parenti.

Chiaramente l’annuncio ha subito attirato subito le attenzioni dei fan, che le hanno scritto numerosi messaggi pieni d’affetto.