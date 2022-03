Miriana Trevisan, le ipotesi sulla guerra: “Qualcosa non va”

Miriana Trevisan ha fatto alcune ipotesi sulla guerra in Ucraina dalla casa del GF Vip.

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati messi al corrente dello scoppio alla guerra in Ucraina e Miriana Trevisan ha fatto delle ipotesi – infondate – in merito al conflitto e al coinvolgimento dell’Italia.

Miriana Trevisan e la guerra in Ucraina

Alfonso Signorini ha deciso di mettere al corrente i concorrenti del GF Vip in merito a quanto sta accadendo in Ucraina e, nelle ultime ore, Miriana Trevisan ha fatto alcune ipotesi in merito alla guerra e al coinvolgimento dell’Italia.

“Non passano aerei, nemmeno per noi e siamo quasi alla fine. C’è qualcosa che non va, o c’è un blocco, perché è troppo strano. Tu cosa pensi? Sono in allerta qui, lo spazio aereo sarà chiuso.

C’è anche un aeroporto militare qui. C’è una situazione brutta dei mercati, qualcosa di grosso che non va. Noi non lo sappiamo, ma sarà una roba molto difficile e l’Italia è coinvolta sicuramente. Senti che c’è anche poco traffico e movimento. Non lo so, basta che non ci sia il quarto virus. È molto strano perché siamo in finale, siete…siamo in finale. Ragazzi è tutto molto strano. Tu Sophie cosa pensi a istinto? Io sono già due o tre giorni che sento queste cose qui”, ha dichiarato la showgirl, convinta di avvertire meno rumori del solito dalla casa del GF Vip.

Il GF Vip 6: la finale

Si avvicina sempre di più la data della finale del GF Vip, giunto alla conclusione della sua sesta edizione. Nelle ultime ore Jessica Selassié ha confessato chi, secondo lei, potrebbe portare a casa la vittoria del programma.