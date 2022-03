GF Vip, Jessica Selassié: “Ecco chi saranno i finalisti del programma”

Jessica Selassié ha rivelato chi, secondo lei, arriverà alla finale del GF Vip 6.

Jessica Selassié ha confessato chi secondo lei sarà tra i probabili finalisti della sesta edizione del GF Vip.

Jessica Selassié: i finalisti del GF Vip

Jessica Selassié ha confessato alle altre concorrenti del GF Vip 6 che, secondo lei, giungeranno alla finale del programma solo le donne rimaste nella casa di Cinecittà.

“Neanche un uomo? In Italia? Al Grande Fratello? Non lo so…” ha prontamente replicato Soleil, e ancora:

“Sarebbe la rivoluzione ed anche per come è iniziato questo, con tutte, tantissime donne e pochi uomini sarebbe proprio il coronamento più bello”. Sophie Codegoni ha invece aggiunto: “Anche perché questa è stata l’edizione delle donne. Alla fine le donne hanno litigato, si sono amate, si sono baciate, tutto noi donne!”. Stando a quanto confessato da Jessica Selassié, secondo lei le finaliste che potrebbero rimanere in gara sarebbero dunque Soleil Sorge, Lulù Selassié, Sophie Codegoni e Delia Duran.

Attualmente al televoto vi sono Miriana Trevisan, Davide Silvestri e la stessa Jessica Selassié.

Jessica Selassié e Barù

Nelle ultime ore nella casa del GF Vip Jessica Selassié si è avvicinata sempre di più a Barù e i due hanno trascorso del tempo insieme in una “capanna” realizzata per loro dagli altri concorrenti. In merito al tempo trascorso con Barù lontana da occhi indiscreti, Jessica ha detto:

“Cosa è successo? Tante chiacchiere, abbiamo scherzato e parlato molto.

Non c’era bisogno della capanna in effetti, ma visto che mancano 7 giorni alla fine del GF Vip, abbiamo preferito lasciare tutta questa voglia e attrazione per dopo il programma. Non abbiamo consumato o approfondito l’amore, ma la necessità di creare la capanna chiedetela a Lulù che l’ha costruita e a Barù che l’ha voluta. Lulù l’ha fatta con te Soleil, ma Barù l’ha proprio chiesta”.