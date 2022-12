Modena, cani sbranano un'anziana: morta a 68 anni

Un dramma si è consumato proprio nel giorno di Natale.

Una donna di 68 anni, Iolanda Besutti è morta dopo essere stata sbranata dai suoi due cani. Non sarebbe ancora chiaro come ciò possa essere accaduto. Stando a quanto riporta “Il Resto del Carlino”, l’aggressione sarebbe avvenuta nell’abitazione sita a Concordia, in provincia di Modena. La donna sarebbe stata rinvenuta dai familiari in gravissime condizioni, ma non c’è stato nulla da fare.

Modena, cani sbranano un’anziana: muore a 68 anni

A intervenire in soccorso della donna gli operatori sanitari del 118 che sono giunti sul posto con ambulanza e automedica. Presenti anche i vigili del fuoco. La figlia della donna ha raccontato che tutto potrebbe essere successo nell’arco di una decina di minuti e che proprio in quegli attimi la famiglia stava preparando il pranzo di Natale.

L’anziana potrebbe essere uscita per portare il fieno ai cavalli.“Quando sono uscita mi sono accorta dopo un po’ che era a terra, i cani vicino a lei”, sono le parole della donna riportate dalla testata.

Infine l’allarme lanciato ai soccorsi.

Gli accertamenti sono in corso

I due animali, appartenenti alla razza dei rottweiller, sono di proprietà della 68enne e del marito. Per avere un quadro più chiaro della vicenda sarà necessario attendere l’esito degli accertamenti della polizia.