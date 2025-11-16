Modena: Incentivi per Medici per Ridurre le Prescrizioni di Esami Medici

L’Azienda USL di Modena avvierà un’iniziativa innovativa che rivoluzionerà il modo in cui i medici di medicina generale gestiscono le prescrizioni di esami specialistici. Questo accordo prevede un bonus economico per i medici che riusciranno a mantenere il numero di prescrizioni sotto una soglia specifica rispetto all’anno precedente.

L’obiettivo principale di questa misura è ridurre le visite ritenute non necessarie, indirizzando i pazienti verso controlli più mirati e sfruttando in modo più efficiente le limitate risorse sanitarie disponibili.

Dettagli dell’accordo e obiettivi

Il nuovo accordo stipulato dall’AUSL di Modena stabilisce che i medici di base dovranno gestire le loro prescrizioni di esami specialistici in modo che non superino del 25% le cifre registrate nel 2025. In caso di rispetto di queste soglie, i medici riceveranno un incentivo di 1,20 euro per ogni assistito all’anno. Considerando che un medico segue mediamente circa 1.500 pazienti, il bonus totale potrebbe arrivare a circa 1.800 euro.

Il direttore generale dell’AUSL, Mattia Altini, ha chiarito che l’intento non è quello di penalizzare i medici, ma piuttosto di migliorare il monitoraggio delle richieste di esami. In questo modo, si punta a ridurre il numero di esami ripetuti o considerati poco utili dal punto di vista diagnostico.

Tipologie di esami coinvolti

Il piano si concentra su dodici prestazioni specialistiche che sono state identificate come a rischio di sovraccarico. Tra queste, si trovano visite in diverse discipline come chirurgia vascolare, dermatologia, fisiatria e gastroenterologia. Inoltre, sono inclusi esami diagnostici come TAC, risonanze magnetiche, gastroscopie e colonscopie. La strategia mira a prevenire un aumento delle richieste che possa congestionare la rete specialistica e allungare i tempi di attesa per i pazienti.

Reazioni e critiche al provvedimento

Nonostante le buone intenzioni, l’iniziativa ha già suscitato reazioni contrastanti nel panorama politico. I partiti Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno richiesto alla Regione Emilia-Romagna di intervenire e di fornire chiarimenti riguardo alla possibile estensione di questo modello ad altre aree della regione.

Un interrogativo centrale sollevato dai critici è se i medici possano sentirsi influenzati economicamente nel loro processo decisionale, portando a dubbi sulla loro autonomia professionale. Anche i sindacati, come Snami e Smi, si sono espressi contro l’accordo, affermando che un sistema legato alle prescrizioni possa avere effetti deleteri.

Considerazioni etiche nella pratica medica

Uno dei punti più delicati nella relazione medico-paziente è la comunicazione. Spesso i medici si trovano nella posizione di dover spiegare ai pazienti perché una certa prescrizione possa non essere necessaria. Altini ha sottolineato che l’obiettivo non è semplicemente quello di prescrivere meno, ma di prescrivere meglio, fornendo strumenti e dati per supportare decisioni più informate.

L’AUSL di Modena sta cercando di realizzare un uso più equilibrato delle risorse sanitarie. È fondamentale garantire che gli esami siano indirizzati a chi ne ha realmente bisogno, rispettando il diritto alla salute di tutti i cittadini. Solo attraverso una collaborazione efficace tra medici e pazienti si potrà migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e ridurre l’impatto delle prescrizioni inappropriate.