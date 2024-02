MOGA Festival 2024: annunciati i primi artisti della lineup

Il MOGA, festival musicale in programma dal 29 maggio al 2 giugno 2024 a Caparica (Portogallo)ha annunciato la "Phase 1" della lineup per la prossima edizione. Quella del 2024 sarà un'epocale rivoluzione nella storia del festival: l'evento di quest'anno si appresta a trasformare radicalmente l'ex...

Il MOGA, festival musicale in programma dal 29 maggio al 2 giugno 2024 a Caparica (Portogallo)ha annunciato la “Phase 1” della lineup per la prossima edizione. Quella del 2024 sarà un’epocale rivoluzione nella storia del festival: l’evento di quest’anno si appresta a trasformare radicalmente l’exoperience targata MOGA, passando da una serie di beach party a un vero e proprio festival sulla spiaggia, ospitato in un unico sito con tre stage distinti.

Tante le stelle del firmamento dell’elettronica mondiale già confermate, tra cui Acid Pauli, Dekmantel Soundsystem, Dixon, Jan Blomqvist in versione live, Luca Saporito (Audiofly), Mr. ID, Pachanga Boys, Satori, Xinobi e Desiree.

Il MOGA Festival ha origini a Essaouira, in Marocco, nel 2016. Dopo tre edizioni in Marocco, il MOGA ha superato i confini nazionali, organizzando la sua prima edizione all’estero nel 2021 sulle meravigliose spiagge di Costa da Caparica, in Portogallo, luogo che condivide un legame speciale con la città marocchina di Essaouira, a soli 20 minuti da Lisbona.

Come detto, la prossima edizione del MOGA Festival abbandonerà il suo format precedente di feste diffuse in diversi locali: ad attendere i partecipanti a MOGA festival 2024 sarà invece un’esperienza immersiva e unificata, poiché il festival unisce due iconici club sulla spiaggia di Praia de Morena: Waikiki e Borda d’Agua, creando così un’unica e coinvolgente location a misura d’uomo.

La scintillante cornice di Caparica: Il cuore del MOGA Festival

Situata lungo la splendida costa atlantica del Portogallo, Caparica è una località che incanta con le sue spiagge dorate e le onde che cullano i surfisti di tutto il mondo. Con il suo fascino bohémien e il ritmo rilassato della vita sulla spiaggia, Caparica offre un’atmosfera unica che si sposa perfettamente con lo spirito del MOGA Festival.

Le spiagge di Caparica, che si estendono per oltre 15 chilometri lungo la costa, offrono un paradiso per gli amanti del sole e del mare. Dai tratti più tranquilli e appartati a quelli più animati e affollati, c’è spazio per ogni tipo di visitatore. Le onde che si infrangono sulla costa attirano anche numerosi surfisti e amanti degli sport acquatici, creando un’energia vibrante che permea l’intera area. Oltre alle splendide spiagge, Caparica vanta una vivace cultura culinaria e una scena gastronomica variegata. I ristoranti lungo la costa offrono una deliziosa selezione di piatti a base di pesce fresco e frutti di mare, mentre i bar e i caffè invitano i visitatori a gustare un drink rinfrescante mentre ammirano il tramonto sull’oceano.

I primi artisti annunciati di Moga 2024: Da Dixon ad Acid Pauli

Acid Pauli | Andhim | Atlassi | Black Pomade | Dekmantel Soundsystem | Desiree | Dixon | Heidi Lawden | Jan Blomqvist (live) | Just Kelly | Kawtar Sadik (live) | Kokeshi | Luca Saporito (Audiofly) | Mr. ID | Pachanga Boys | Palms Trax | Paso Doble | Portable (live) | Rafael Da Cruz | Retro Cassetta | Safar | Sassy J | Satori | Shado | Sheri Vari | Tini | Xinobi | Yen Sung