Il Regno Unito sotto shock per la scoperta di un caso identico a quello di Giselé Pelicot che ha sconvolto la Francia. La donna in quel caso è stata abusata dal marito e da altri uomini ed anche in UK si sarebbe ripetuta la medesima situazione addirittura per un periodo più lungo.

Le violenze perpetrate dal 2010 al 2023

Nel caso inglese le violenze sono avvenute per 13 anni dal 2010 al 2023. Oltre al marito gli stupri sulla ex moglie sono stati commessi da altri 5 amici dell’uomo.

L’uomo, principale accusato, avrebbe drogato la moglie ed invitato gli altri a violenze di gruppo. Oltre che per le violenze è stato condannato per voyerismo e detenzione di materiale pedopornografico come riporta rainews.it.

Philip Young, in carcere per 56 reati sessuali

Philip Young, uomo di 56 anni originario di Swindon ma residente ad Enfield è stato incriminato con l’accusa di aver compiuto 56 reati sessuali. Gli altri 5 uomini accusati di stupro hanno un’età compresa tra i 31 ed i 61 anni come svela rainews.it.

I quotidiani britannici hanno riportato il comunicato della polizia della contea di Wiltshire che per prima ha diffuso la notizia ed ha preso in custodia l’ex marito della donna e gli altri uomini che hanno preso parte agli atti di violenza.