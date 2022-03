Moglie Will Smith malattia: di cosa soffre e come si cura

L'alopecia è un disturbo autoimmune di cui soffre la moglie Will Smith, ma i rimedi migliori aiutano ad avere una chioma sana e folta, oltre che robusta.

In seguito a quanto successo alla notte degli Oscar, durante la cerimonia, molti si sono chiesti la causa del del diverbio che ha fatto scatenare la reazione violenta di Will Smith. La causa sarebbe dovuta alla malattia della moglie Will Smith. Cerchiamo di capire quale sia il problema di Jada Pinkett Smith e come fare per trattarla nel modo migliore.

Moglie di Will Smith malattia

Sono passati pochi giorni, ma molti ricordano ancora il gesto di Will Smith che, durante la notte degli Oscar, che si sono tenuti a Los Angeles, ha dato un pugno a Chris Rock, reo di aver offeso in modo pesante sua moglie. La moglie Will Smith soffre, come ha ammesso, anche lei stessa, di una forma di alopecia che l’ha portata a perdere tutti i capelli.

La testa rasata della moglie Will Smith non è un vezzo, quanto una necessità dal momento che dal 2018 soffre di una alopecia molto grave per cui ha perso tutti i capelli che sono stati oggetti di scherno. Per molto tempo, forse anche per vergogna, ha deciso di nascondere questa sua condizione indossando foulard e turbanti, ma ultimamente ha deciso di mostrarsi al mondo e raccontare la sua problematica.

Jada Pinkett Smith, alla fine del 2021, sul suo profilo Instagram, ha deciso di mostrarsi al naturale, togliendo turbanti e foulard e spiegando la sua condizione. Ha raccontato di soffrire di alopecia, un disturbo che causa la perdita dei capelli e che può manifestarsi in forme diverse a seconda della gravità. Comporta anche delle sofferenze psicologiche sia in coloro che ne soffrono, ma anche per le persone accanto, come Will Smith, nel suo caso.

Una malattia autoimmune di cui vi sono diverse forme, come l’alopecia areata che comporta una o più chiazze nella perdita dei capelli oppure quella universale che si manifesta con una perdita completa della peluria. La stessa moglie di Will Smith ha raccontato che era in bagno quando si è ritrovata con una ciocca di capelli in mano sotto la doccia e da quel momento ha cominciato anche a riderne e scherzarci sopra.

Moglie di Will Smith malattia: cause

La moglie Will Smith soffre, come ha affermato anche lei stessa, di alopecia, una malattia autoimmune che comporta una perdita del capello, dovuta a una serie di fattori e cause che possono sicuramente influire. Una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario, nel suo caso, distrugge le cellule del bulbo pilifero, comportando la testa rasata e la perdita di tutti i capelli.

Nei casi più gravi, comporta anche una perdita delle sopracciglia e non solo dei capelli. Le cause non sono ancora del tutto chiare, ma vi sono una serie di fattori che possono determinare l’insorgere di questa malattia autoimmune, quale l’alopecia. Uno dei primi fattori è il Diidrotestosterone che causa la calvizie, ma entrano in gioco anche cause legate alla genetica, al fattore immunologico, nutrizionale e anche psicologico.

Si tende a perdere pochi capelli al giorno, ma in modo costante e continuativo. La moglie Will Smith, proprio come ha raccontato, ha visto pian piano assottigliarsi lo stelo del capello ritrovandosi con una ciocca di capelli in una mano. Ci sono anche alcune abitudini che possono comportare l’insorgere di questo disturbo, quali acconciature tirate e raccolte per molto tempo.

Per trattare il problema dell’alopecia di cui soffre la moglie Will Smith è possibile optare per trattamenti o lozioni quali Foltina Plus, anche se nei casi più gravi si può pensare a un intervento chirurgico.

Moglie Will Smith malattia: rimedio naturale

Per il problema dell’alopecia di cui soffre la moglie Will Smith, non sempre l’intervento è la soluzione migliore da adottare. Nei casi lievi e non particolarmente seri, il soggetto che soffre di questa condizione può optare per un rimedio a base naturale, quale Foltina Plus, una lozione professionale di origine italiana, molto valida e dai risultati certi. Un prodotto che hanno anche raccomandato gli stessi esperti e i consumatori che ne sono entusiasti.

Grazie ai risultati e alla sicurezza di utilizzo è riconosciuta da esperti e consumatori il miglior rimedio contro le forme non gravi di alopecia. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Una formulazione con ingredienti di qualità, naturali e scelti in modo sano da esperti del settore che hanno studiato e ideato questo prodotto. Ha un effetto benefico sulla chioma dal momento che ha una azione rigenerativa. Una alternativa valida alla chirurgia e al trapianto e che aiuta ad avere capelli che sono più forti, robusti e belli.

Permette di frenare la caduta dei capelli incentivando e aumentando la crescita dei nuovi in modo che la chioma possa nuovamente infoltirsi. Un prodotto anticaduta che dona un effetto morbido e corposo alla chioma. Rispetta l’equilibrio del cuoio capelluto ed è possibile usarlo tutti i giorni con risultati costanti.

Foltina Plus è efficace perché si basa su componenti che sono naturali, quali l’arginina che ha una azione vasodilatatrice che stimola l’afflusso del sangue alla radice dei capelli per favorire la crescita; la serenoa che ha proprietà anticaduta e il fieno greco, ricco di fitoestrogeni che protegge i capelli dal rischio diradamento.

Molto facile da usare perché basta spruzzare Foltina Plus sui capelli e nelle aree maggiormente diradate, massaggiare per almeno un minuto con movimenti circolari e lasciare che si assorba.

Una formula originale ed esclusiva non ordinabile nei negozi o siti online, ma solo sul sito ufficiale della casa di produzione in cui bisogna compilare il modulo con le proprie informazioni personal per approfittare di due confezioni di Foltina Plus al costo di 49€ con il pagamento tramite Paypal, carta di credito o anche i contanti al corriere.

