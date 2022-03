Alopecia femminile: come guarire senza chirurgia

Le lozioni adeguate, come Foltina Plus, sono considerati un ottimo rimedio per combattere l'alopecia femminile che è causa di alcuni fattori.

I capelli sono parte della bellezza femminile. Ogni donna sogna di avere capelli folti e sani, ma spesso a causa di alcuni fattori si rischia, proprio come è successo a Jade Pinkett, la moglie di Will Smith, di soffrire di alopecia femminile. Una condizione che è possibile curare e trattare anche senza la chirurgia, ma affidandosi a rimedi e prodotti validi ed efficaci, come spieghiamo qui.

Alopecia femminile

Si tratta di una condizione e patologia autoimmune che colpisce sia gli uomini che le donne. Ultimamente, l’alopecia femminile è stata fonte di discussione con la moglie di Will Smith, ovvero Jade Pinkett che è stata al centro dell’attenzione durante la notte degli Oscar e che soffre di questa malattia. Una condizione di questo tipo rischia di creare malcontenti e mancanza di fiducia nella donna, oltre a derisioni e critiche.

Nota anche come alopecia androgenetica femminile, è una condizione che comporta una perdita generalizzata del capello e della peluria lungo tutto il corpo. Al contrario del sesso maschile in cui si va incontro a stempiature o chiazze, nella donna si ha una perdita totale del cuoio capelluto e della chioma. Nell’alopecia femminile, i capelli tendono a cadere in chiazze tonde in quantità variabile fino a perderli del tutto.

In media si perdono dai 75 ai 100 capelli al giorno, un processo molto naturale, soprattutto durante il cambio di stagione. Nel momento in cui cominciano a verificarsi assottigliamenti o diradamenti, la questione inizia a diventare alquanto seria e preoccupante. Prima di capire quale trattamento adottare è bene verificare le cause e parlarne anche con un esperto del settore.

In alcuni casi la ricrescita del capello può avvenire senza un particolare trattamento ed è possibile guarire senza la chirurgia, ma affidandosi a un prodotto quale Foltina Plus che ha il compito di stimolare i follicoli piliferi in modo da stimolare una rapida crescita della chioma.

Alopecia femminile: cause

Una patologia le cui cause possono dipendere da una serie di fattori che è bene valutare con attenzione in modo da trovare poi il giusto trattamento e cura specifica che prescinde dalla chirurgia. Ci possono essere delle ragion cliniche dovute a degli squilibri ormonali che determinano, oltre all’alopecia femminile, anche l’insorgere di acne, aumento di peso o irregolarità nel ciclo.

Una patologia che è particolarmente frequente nelle donne durante la fase della menopausa quando il corpo è soggetto a determinati cambiamenti ormonali per via degli estrogeni che possono influire. Può essere poi determinata da fattori genetici, ma anche nutrizionali e in questo caso si consiglia di consumare alimenti meno grassi e più leggeri.

Possono anche influire fattori psicologici come l’ansia, lo stress o qualche altra problematica, ma anche gli ormoni come gli estrogeni che possono andare incontro a dei cambiamenti che comportano una perdita eccessiva del capello. Molto importante, insieme alle cause, verificare anche quali siano i sintomi dell’alopecia femminile.

Oltre alla perdita dei capelli e della peluria che avviene un po’ in tutto il corpo: dalle braccia alle gambe, ci sono anche sintomi come la desquamazione, il bruciore e il prurito. Per quanto riguarda il trattamento, è possibile usare dei prodotti che possono stimolare la ricrescita dei peli e del capello guarendo senza il bisogno di sottoporsi a un intervento chirurgico.

Alopecia femminile: miglior lozione naturale

Per trattare il problema dell’alopecia femminile, per i casi non particolarmente gravi è possibile optare per una soluzione alternativa, ma ugualmente efficace e dagli ottimi risultati, come è stato testimoniato sia da esperti che da consumatori. In commercio sono diversi i prodotti che possono riattivare la crescita e il migliore è Foltina Plus, una lozione spray adatta sia per gli uomini che le donne.

Uno spray per capelli a base naturale che arresta la caduta e riattiva la crescita del cuoio capelluto. Una lozione che è possibile portare sempre con sé in modo da usarla all’occorrenza. Indicata per capelli ricci, lunghi, mossi, ecc. Non lascia i capelli oleosi ed è possibile usarla in totale sicurezza, anche perché permette di ottenere risultati garantiti e sicuri.

Grazie ai risultati ottenibili e alla sicurezza di utilizzo, è riconosciuto come il miglior rimedio per la protezione del capello e per l’alopecia. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Una lozione che l’alternativa alla chirurgia dal momento che permette di tornare ad avere una chioma sana, forte e folta in poco tempo. Permette di riattivare i follicoli spenti riequilibrando la cute, aumenta la crescita del capello migliorando il microcircolo e di conseguenza l’afflusso sanguigno alla radice dei capelli.

In poco tempo, i follicoli spenti cominciano a risvegliarsi per una chioma più bella. Inoltre, Foltina Plus è efficace anche perché contiene ingredienti a base naturale, come l’arginina che ha una azione vasodilatatrice permettendo ai capelli di ricrescere e guarire; la serenoa che ha proprietà anticaduta e il fieno greco, ricco di fitoestrogeni che aiuta ad avere capelli lisci e setosi.

Basta applicare la lozione sulla chioma, soprattutto nelle zone con capelli assenti o deboli, massaggiare per almeno un minuto con movimenti circolari e lasciare che si assorba in profondità.

Una formula originale ed esclusiva

