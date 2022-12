Mondiali 2022: Chi vincerá la Scarpa D’Oro

La Coppa del Mondo 2022 è entrata nella sua intrigante fase a eliminazione diretta, e uno dei massimi riconoscimenti per cui i giocatori si contenderanno è la Scarpa D’Oro, assegnato al giocatore con il maggior numero di gol nel torneo.

In caso di parità di gol segnati, si tiene conto del numero di assist. Se i giocatori sono in parità su entrambi i fronti, il vincitore è deciso da chi ha giocato meno minuti.

Ma chi sono i giocatori che si sono aggiudicati la Scarpa D’Oro finora? Vediamoli:

1998: Davor Suker (Croazia) – sei gol

2002: Ronaldo (Brasile) – otto gol

2006: Miroslav Klose (Germania) – cinque gol

2010: Thomas Muller (Germania) – cinque gol

2014: James Rodríguez (Colombia) – sei gol

2018: Harry Kane (Inghilterra) – sei gol

Non dimentichiamoci però del record di maggior numero di marcature messe a segno in un singolo Mondiali. Fu nel 1958 durante l’edizione dei Mondiali in Svezia quando l’attaccante francese Just Fontaine mise a segno ben 13 reti. Quella di Fontaine resta un’impresa che, come le edizioni successive hanno fatto intendere, rischia fortemente di rivelarsi ineguagliabile.

Sebbene siano lontani dal record di Fontaine, vediamo comunque un’istantanea dei principali pretendenti alla vittoria della Coppa del Mondo 2022.

Kylian Mbappe – Finora il 23 enne ha segnato 5 reti. Molti siti di scommesse lo danno come favorito per vincere l’ambito premio.

Quota Mbappe: 2.50 (Sisal Matchpoint)

Lionel Messi – Il 35 enne ha seganto 3 gol finora e sta giocando in quella che sarà probabilmente la sua ultima Coppa del Mondo. Il plurivincitore del Pallone d’Oro ha avuto una carriera ricca di riconoscimenti. I fan sperano che questa volta possa finalmente contribuire a regalare una Coppa del Mondo all’Argentina.

Quota Messi: 2.50 (Sisal Matchpoint)

Andrej Kramarić – Il 31enne attaccante croato ha giocato 206 partite nel corso della sua carriera in Bundesliga vincendone 84. Nei Mondiali sigla una doppietta nella seconda partita del Gruppo F aggiudicandosi così la vittoria contro il Canada.

Quota: 5.00 (Sisal Matchpoint)