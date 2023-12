Mondo della moda in lutto: scomparso a 85 anni lo stilista Lorenzo Riva

Lorenzo Riva era stato mosso dalla passione per la moda fin da giovanissimo. Il noto stilista ha realizzato abiti per attrici del calibro di Penelope Cruz.

Negli anni era diventato celebre per aver concluso le sue sfilate mostrando la sua collezione di abiti da sposa. Lo stilista Lorenzo Riva si è spento all’età di 83 anni al San Gerardo di Monza, la stessa città che gli ha dato i natali nel 1938. La notizia della sua scomparsa è stata data dall’amico dello stilista, Luigi Valietti: “Ciao Lo, con la stessa eleganza che ti ha sempre contraddistinto ci hai lasciato, non ti potrò mai dimenticare”, sono state le parole che sono state condivise in un post su Facebook.

Scomparso lo stilista Lorenzo Riva: la sua carriera

La lunga carriera di Lorenzo Riva è stata segnata da risultati prestigiosi, tanto da diventare direttore della casa di moda Balenciaga. Il suo debutto nel mondo della moda arriva già da giovanissimo: a soli 18 anni presenta la sua prima sfilata al Palazzo Pitti di Firenze, mentre nel 1956 viene inaugurato il suo atelier di Monza.

Negli anni successivi si trasferirà a Parigi, mentre nel 2010 è stato insignito dell’Ambrogino d’oro riconosciuto da Letizia Moratti per “l’eleganza e la femminilità, fil rouge che unisce le sue creazioni. Si impone nel mondo della moda per la sua genialità e per la sua grande sapienza sartoriale, guadagnandosi una fama indiscussa con i suoi leggendari abiti da sposa”.

Il cordoglio sui social

Nel frattempo, sono stati in molti a mandare un messaggio di cordoglio sui social. Tra questi anche il presidente del Senato Ignazio La Russa che su Facebook ha scritto: “Apprendo con rammarico la notizia della morte dell’amico e stilista Lorenzo Riva. Ci lascia un grande rappresentante del Made in Italy che ha portato la moda italiana in tutto il mondo, rappresentando al meglio lo spirito creativo e imprenditoriale della nostra Nazione, attraverso la sua lunghissima attività lavorativa”.