Calcio in lutto, si è spento all'età di 81 anni Giovanni Lodetti

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Giovanni Lodetti. L’ex centrocampista del Milan e della Nazionale si è spento all’età di 81 anni. Nel corso della sua carriera ha vinto ben due scudetti, due Coppe dei Campioni e una Coppe delle Coppe. Ma non solo, anche una Coppa Intercontinentale e una Coppa Italia con la maglia del Milan, oltre ad un Europeo con la Nazionale nel 1968.

Il ricordo social del Milan

In seguito alla triste notizia della scomparsa di Lodetti, il Milan ha voluto ricordare il campione con un messaggio sui social: “Un amore infinito il suo per il Milan, per tutti i suoi compagni di squadra e amici rossoneri. Ha corso e lottato, ha vinto e vissuto con la maglia della sua vita, il Lodetti. Alla signora Rita e al figlio Massimo le condoglianze più sentite e sincere per la perdita dell’inimitabile Giuanin, il nostro indimenticabile Basletta”.