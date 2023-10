Lutto per Elena D’Amario, è morta la nonna: “Non voglio stare senza di t...

Lutto per Elena D’Amario, è morta la nonna: “Non voglio stare senza di t...

Un terribile lutto ha stravolto l’ex ballerina di Amici Elena D’Amario. Sul suo profilo Instagram, la giovane donna ha comunicato di aver perso la sua amatissima nonna.

Amici, lutto per Elena D’Amario: “Io non voglio stare senza di te”

“Ora siete di nuovo insieme. Ciao Nonna. Ti amo e ti amerò sempre. Non voglio stare senza Te”, ha scritto la ballerina. “Voglio immaginarvi così. Nonno sottobraccio a Te…legati che passeggiate per Termoli pieni di luce, la vostra. Siete il mio esempio d’amore più puro. Grazie. Tua per sempre E.”.

Il messaggio scritto da Elena D’Amario accompagna due scatti. Nella prima foto, in bianco e nero, si vede la nonna insieme al marito. La seconda immagine, invece, è molto più recente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena d’Amario (@elenadamario)

Il legame con la famiglia

La ballerina di origini abruzzesi ha sempre mostrato di essere estremamente legata alla sua famiglia e, soprattutto, alla nonna e alla sua nipotina, residenti a Termoli.

Con la scomparsa della nonna, Elena D’Amario ha ormai perso entrambi i nonni e, come rivelato dallo stesso ex volto di amici, superare la loro assenza nella sua vita sarà molti difficile.