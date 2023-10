Rosa Perrotta, la confessione: "Dopo 48 ore lontana dai miei figli sto male"

Rosa Perrotta si è confessata con i fan e ha svelato cosa proverebbe trascorrendo del tempo stando distante dai suoi due figli.

Rosa Perrotta: la confessione sui figli

Rosa Perrotta ama trascorrere il suo tempo in compagnia dei suoi due bambini e, finora, lei e Pietro Tartaglione hanno sempre cercato di occuparsi personalmente dei loro due figli (senza delegare il tempo con loro alle tate o ai nonni). In queste ore Rosa si è confessata con i fan dei social e ha detto:

“In questi giorni sono stata a Pavia per una meravigliosa esperienza lavorativa in cui io e altre ragazze abbiamo testato vari prodotti di bellezza. Devo dire che ho dormito pochissimo, dormo di più a casa con i bambini. Io dopo 48 ore di distanza da loro sto male, comincio a essere nervosa perché sono abituata a trascorrerci tanto tempo insieme, quindi, quando intacco la mia routine divento agitata. È incredibile quanto, anche io, abbia bisogno di loro! E non mi importa di chi dice che sono una mamma pesante, ognuna è madre a suo modo”. Attraverso i social Rosa ha parlato spesso della sua vita da mamma e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di saperne di più sulla sua famiglia e sulla sua vita accanto a Pietro Tartaglione.