Venerdì 20 novembre Caterina Balivo ha iniziato l’ultima puntata settimanale de La volta buona, in onda su Rai uno. Nell’occasione ha intervistato Luisella Costamagna, vincitrice dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle. Quest’ultima ne ha approfittato per pubblicizzare il suo nuovo programma che andrà in onda su Rai 2 in seconda serata. Costamagna ha inoltre detto la sua circa la separazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno.

Per Luisella Costamagna Giambruno ha esagerato

Luisella Costamagna ha apertamente manifestato la sua opinione riguardo a un possibile eccesso da parte di Giambruno, non soltanto nei momenti al di fuori delle riprese, ma anche nelle sue dichiarazioni durante le trasmissioni in diretta: “L’imbarazzo degli ultimi fuori onda, ma anche delle dichiarazioni di uno che comunque fa il giornalista televisivo, dagli stupri alla transumanza dei migranti, diciamo l’imbarazzo aveva superato obiettivamente il livello di guardia”.

Luisella Costamagna prende le parti di Meloni

In seguito, Costamagna ha sostenuto senza riserve la decisione della Premier italiana, Giorgia Meloni, di interrompere la sua relazione con Andrea Giambruno, affermando chiaramente di ritenere che questa fosse l’unica scelta corretta. Si è altresì accennato al fatto che Giambruno sembra aver perso il suo impiego, anche se questo, come è possibile leggere da La Nostra TV, è al momento è solo un rumor.

Luisella Costamagna: “Meloni ha fatto bene”

La vincitrice dell’ultima edizione di Ballando è andata avanti dichiarando quanto segue: “Secondo me ha fatto bene la Presidente del consiglio Giorgia Meloni a rompere una relazione che è anche la rottura di un imbarazzo per una difesa personale…”.