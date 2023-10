Tra qualche mese tornerà in televisione Che Dio ci aiuti 8. Tra i protagonisti della fiction, una delle più longeve della Rai, c’è Pierpaolo Spollon: ci sarà anche lui nel prossimo capitolo della serie? L’attore ha vuotato il sacco.

Che Dio ci aiuti 8: Pierpaolo Spollon ci sarà?

Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Pierpaolo Spollon ha parlato del periodo d’oro che sta vivendo. Attualmente, è in televisione con Blanca, poi tornerà con Doc Nelle tue mani. Un anno pieno, che lo vede impegnato anche in teatro. Tra i titoli che torneranno in scena c’è anche Che Dio ci aiuti 8: lui ci sarà? L’attore ha vuotato il sacco, ma per i fan non ci sono buone notizie.

Pierpaolo Spollon rompe il silenzio

Spollon, che in Che Dio ci aiuti veste i panni dello psichiatra Emiliano Stiffi, ha confessato che non tornerà sul set. Ha dichiarato:

“Il personaggio è ormai esaurito. Se mi chiederanno di fare un’apparizione è un conto. Ma non sarò tra i protagonisti”.

Pierpaolo ha così confermato che il suo Emiliano Stiffi uscirà di scena e non sarà nell’ottavo capitolo di Che Dio ci aiuti.

Pierpaolo Spollon dice addio a Che Dio ci aiuti

Per la disperazione dei fan, Spollon ha ufficializzato il suo addio a Che Dio ci aiuti 8. Il suo personaggio non ha più nulla da dire e sarebbe una forzatura riportarlo in scena. Dopo Elena Sofia Ricci, quindi, i telespettatori dovranno abituarsi ad un’altra grande assenza.