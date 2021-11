Monica Bellucci, il corteggiamento di Eros Ramazzotti: “Ero incinta ma…”

Monica Bellucci ha replicato a quanto affermato da Eros Ramazzotti, che ha confessato di averla corteggiata.

Eros Ramazzotti ha confessato di aver corteggiato in passato l’attrice Monica Bellucci e ha affermato di essere pentino di non aver insistito di più con quella che secondo lui sarebbe “la donna più bella del mondo”. L’attrice ha replicato alle parole dell’attore.

Eros Ramazzotti e Monica Bellucci

Per la prima volta Eros Ramazzotti ha confessato di aver corteggiato la famosa attrice italiana Monica Bellucci. Messa al corrente di quanto affermato dal cantante, la Bellucci ha dichiarato di non avere memoria della vicenda in questione e ha anche confessato che lei in quel periodo sarebbe stata incinta di Deva (la prima figlia avuta insieme all’ex marito Vincent Cassel): “Mah… Ci dobbiamo sentire al telefono allora.

Ma quando?”, ha dichiarato l’attrice, e ancora: “Ma ero incinta di cinque mesi! Aspettavo Deva! Giuro che lo chiamo. Eros è un amore, ho rispetto totale di lui”.

Monica Bellucci: la vita privata

Monica Bellucci è stata sposata con l’attore francese Vincent Cassel, padre delle sue due figlie, Deva e Leonié. I due si sono separati ufficialmente nel 2013 e in seguito l’attore si è sposato per la seconda volta con la top model Tina Kunakey.

Monica Bellucci a sua volta è stata legata all’artista e scenografo francese Nicolas Lefebvre, ma la storia si è conclusa in un nulla di fatto.

Monica Bellucci: la confessione di Eros Ramazzotti

In una sua recente intervista Eros Ramazzotti ha confessato per la prima volta di aver corteggiato Monica Bellucci. In particolare il cantante ha dichiarato: “Il rimpianto di non aver corteggiato abbastanza la più bella donna del mondo”, e ancora: “La verità sta sempre nel mezzo.

Tutto quello che leggete son cag***”.

L’attrice e il cantante sono in ottimi rapporti d’amicizia e per questo Monica Bellucci ha dichiarato che telefonerà ad Eros. Come andranno a finire le cose tra i due?

Da tempo il cantante risulta essere single dopo la fine del suo matrimonio con Marica Pellegrinelli, madre dei suoi due figli più piccoli (Raffaella Maria e Gabrio Tullio). Il cantante era stato precedentemente legato a Michelle Hunziker e con lei aveva avuto sua figlia Aurora.

Oggi Eros Ramazzotti ha mantenuto rapporti pacifici con le sue ex ma ha affermato di volersi concentrare unicamente sul benessere dei suoi adorati figli.