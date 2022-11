Monza, seduce una minorenne e le offre la pillola del giorno dopo e 150 euro che lei nasconde dietro il bidet della comunità di cui è ospite

Orrore in provincia di Monza, dove un giovane seduce una minorenne e le offre la pillola del giorno dopo. Un 27enne di Brugherio è a processo per un reato presunto in danno di una 17enne fragile a cui avrebbe offerto anche “centocinquanta euro per due rapporti”.

L’imputato aveva conosciuto la ragazza su un sito online di incontri.

La seduce e le offre la pillola del giorno dopo

Il Giorno spiega che la vittima è una 17enne fragile, “ospite di una comunità protetta per minori monzese per via del suo passato di abusi da parte di un vicino di casa e di difficoltà per l’assenza del padre e problemi con la madre”. Il 27enne adesso è imputato in aula per induzione alla prostituzione di minorenni in un processo presso il Tribunale di Monza.

Il reato s’intende commesso ad agosto del 2018: la ragazza, allora 17enne, era tornata oltre l’orario consentito in comunità e ad accompagnarla era stato un uomo alla guida di una Mercedes.

I soldi nascosti dietro il bidet in comunità

Un educatore della comunità aveva visto i due baciarsi ed era intervenuto, facendo presente all’accompagnatore che la ragazza aveva solo 17 anni. A quel punto l’operatore aveva preso la targa della vettura, poi la scoperta: la ragazza aveva nascosto 150 euro dietro il bidet del bagno.

Da lì ad allertare la polizia ed innescare l’indagine che è sfociata nel dibattimento di questi giorni era stata questione di ore.