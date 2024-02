Morbillo, in tutta Europa dati in aumento

I casi di morbillo stanno aumentando e sono aumentati in Europa. Il morbillo è una malattia infettiva che è causata da un virus e che risulta essere particolarmente contagiosa. Tra le varie sintomatologie che può causare il morbillo c’è, senza ombra di dubbio, la presenza di eruzioni a livello cutaneo. Ma cerchiamo di capire meglio i dati relativi al morbillo in UE.

Europa e morbillo, i dati

A quanto pare i casi di morbillo da qui in avanti sono destinati ad aumentare in Europa. A farlo sapere è stato direttamente il Centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie. Basti pensare che dagli ultimi dati relativi al morbillo, ad inizio anno nuovo, quindi tra il mese di gennaio e quello di febbraio, i paesi europei hanno visto un netto aumento dei casi. In soli due stati si sono verificate delle morti. Sette decessi si sono infatti registrati tra la Romania e l’Irlanda.

Qual è il motivo?

C’è un motivo relativo all’aumento dei casi di morbillo? Tra le possibili cause compare una copertura vaccinale non soddisfacente e una importazione della malattia infettiva da quelli che sono dei luoghi dove la circolazione del morbillo è alta.