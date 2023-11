La cacciata di Morgan da X Factor 2023 continua a far discutere. Asia Argento, ex compagna di Marco Castoldi nonché madre della sua primogenita, si è schierata con lui.

Morgan cacciato da X Factor: Asia Argento si schiera con lui

Dopo la rottura, avvenuta ormai tanti anni fa, Morgan e Asia Argento non hanno mai avuto un rapporto idilliaco. Sono finiti spesso in tribunale e il cantautore l’ha addirittura incolpata dello sfratto dalla sua casa di Monza. Eppure, la figlia del grande regista horror si è schierata dalla sua parte dopo la cacciata da X Factor.

Perché Asia Argento si è schierata con Morgan?

Stando a quanto sostiene il settimanale Oggi, Asia Argento si è schierata con Morgan per la cacciata da X Factor perché lei sa benissimo cosa vuol dire essere licenziati dal talent di Sky. Nel 2018, infatti, anche lei ha ricevuto un trattamento simile. “Sono con te“, avrebbe detto l’attrice al padre di sua figlia.

Asia Argento e Morgan: stesso trattamento da X Factor

Nel 2018, Asia è stata licenziata da X Factor pa causa di una vicenda giudiziaria personale da cui poi è stata assolta. E’ per questo motivo che la Argento ha ancora il dente avvelenato con il talent Sky. Stando a quanto sostiene il settimanale Oggi, la cacciata di Castoldi sarebbe servita ai due ex per riavvicinarsi: “La solidarietà e l’affetto di Asia si stanno rivelando fondamentali per Morgan“.