Morgan cacciato da X Factor: il tapiro d'oro e la bordata ai Ferragnez

Morgan ha ricevuto il tapiro d’oro di Striscia la Notizia dopo esser stato “cacciato” da X Factor, ed è tornato a scagliarsi contro Fedez e gli altri componenti del talent show.

Morgan contro Fedez

Nella giornata del 21 novembre, X Factor ha annunciato di aver sollevato Morgan dal suo ruolo di giudice e, a seguire, il cantante è stato intercettato da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, che gli ha consegnato il tapiro d’oro. Ai microfoni del famoso tg satirico, Morgan è tornato a parlare della lite avuta con i giudici e delle cose che, per lui, avrebbero portato il suo allontanamento dal programma. “C’è una cricca italiana formata tra gli altri da Fedez, Dargen, e Francesca Michielin, che decide tutto e che ha interessi economici connessi”, ha dichiarato Morgan, e ancora:

“Non hanno cultura musicale e quando la vedono ne hanno paura. Ma è di loro che dovremmo aver paura. In un mondo che dovrebbe insegnare l’inclusione, loro mi licenziano”. Quanto alla lite con Fedez, il cantante ha ribadito: “Mi ha detto cose gravi, bestemmiava, è stato violento e l’ha fatto davanti a mia figlia di tre anni. Una roba agghiacciante. “O lui o io, deve andarsene fuori dai co***oni” e anche minacce tipo “Ti tolgo i pochi spiccioli che hai, demente”. Morgan ha anche affermato che la lite con il rapper sarebbe avvenuta difronte a sua figlia di 3 anni, e a quel punto lui avrebbe fatto una stoccata al rapper e a sua moglie affermando: “Non inquadratela, io non prendo soldi per inquadrare i figli”.