Sky ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con Morgan: il fatto che il giudice sia stato cacciato da X Factor ha scatenato la reazione di Bugo. L’artista, che con Marco Castoldi partecipò in modo iconico a Sanremo 2020, ha commentato la decisione dell’azienda in modo alquanto singolare e certamente ironico.

Morgan cacciato da X Factor, la reazione divertita di Bugo

Morgan è fuori da X Factor. Lo ha annunciato la produzione del programma targato Sky tramite un comunicato ufficiale condiviso sui canali social del talent nella mattinata di martedì 21 novembre. La decisione è arrivata a seguito dell’ultima puntata del format che ha visto il cantautore attaccare più volte la conduttrice Francesca Michielin e i colleghi giudici Ambra Angiolini e Fedez. Dopo aver scritto l’ennesima pagina di pessima tv in Italia, Sky ha deciso di interrompere il rapporto professionale con Morgan.

Poco dopo la diffusione della notizia, l’allontanamento del cantautore dalla trasmissione è stato commentato da Bugo. L’artista è intervenuto, dicendo la sua tra i commenti pubblicati sotto l’annuncio postato da X Factor su X (ex Twitter).

Il precedente di Sanremo 2020

Tra i tanti commenti scritti sotto l’annuncio del format, è spuntato anche quello di Bugo. Il cantante si è limitato a simulare una lunga ed esplicativa risata.

L’ultimo contatto tra Bugo e Morgan è più che noto ed è stato reso famoso tramite meme e clip. Risale, infatti, al Festival di Sanremo 2020. Quando l’artista è salito sul palco per esibirsi insieme a Marco Castoldi con Sincero, ha scoperto che quest’ultimo aveva improvvisamente modificato in diretta il testo della canzone che avevano portato in gara come coppia. Per questo motivo, Bugo lasciò il palco dell’Ariston in diretta per protestare contro il collega. L’episodio, che fu oggetto di polemiche, costò la squalifica a entrambi i concorrenti di Sanremo.